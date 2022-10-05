Новая выплата пенсионерам: названы те, кто получит по 10 тысяч рублей

Пенсионеры получат новую денежную выплату в 10 тысяч рублей в следующем году. Претендовать на компенсацию в 2023-м могут ветераны ВОВ, а также приравненные к этой категории люди.

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Средства будут переведены ко Дню Победы, а надбавка полагается на региональном уровне, поэтому пенсионерам стоит уточнить этот момент на местах.

Известно, что 10 тысяч рублей точно выплатят в Томской области, их дадут и ветеранам войны, и труженикам тыла.

Источник: togliatti24.ru.