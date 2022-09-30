Новая стрижка и самоуверенность: Саша Петров пришел на передачу Бондарчука обновленным

Один из самых востребованных российских актеров последних лет — Александр Петров — на днях предстал перед зрителями в качестве гостя программы «Кино в деталях» на канале СТС. И предстал неожиданно обновленным.
Очки, борода и выбритые виски заметно изменили Петрова, но при этом добавили ему определенного шарма. По мнению Бондарчука, теперь он выглядит интеллигентнее и напоминает гайдаевского Шурика.
Сменить имидж актеру пришлось ради роли в сериале «Надвое» Валерия Тодоровского. Партнерами Петрова в этом фильме стали Данила Козловский, Ирина Старшенбаум, Елизавета Базыкина и другие.
В этот же период Александру удалось сняться в драме Романа Полански «Дворец» с Микки Рурком в главной роли. Сюжет фильма построен на всеобщей панике по поводу конца света, который ждали в ночь с 31 декабря 1999 года на 1 января 2000-го.
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«Съемки были классным периодом в моей жизни. Я чудесным образом туда попал. Был совершенно другой кастинг. Не буду вдаваться в подробности, но мои пробы Полански не видел. Мой агент Катя Корнилова сделала так, чтобы он увидел. Потом Полански поблагодарил кастинг-директора за то, что она нашла меня», — рассказал Петров.
Зрители, посмотревшие этот выпуск «Кино в деталях», отметили, что Александр теперь выглядит более самоуверенным и зазнавшимся.
Напомним, что Петров еще несколько лет назад заявлял, что мечтает сняться в Голливуде. Возможно, работа с Полански и Микки Рурком в Европе немного приблизила его к исполнению этой мечты, а потому актер начал чувствовать себя «звездой» более крупной величины, чем до этого.