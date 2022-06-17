Новая пассия? Курбан Омаров вышел в свет в компании роскошной блондинки, облаченной в смелый наряд

Курбан Омаров, которого почти год назад отправила в отставку ведущая «Дома-2» Ксения Бородина, проводит время в обществе красивых женщин.

В микроблоге Курбан Омаров поделился видео, на котором запечатлел фрагменты вечеринки в ресторане.

Изящные дамы в роскошных платьях выплясывали под хиты Леонида Агутина. Рядом с ними на танцполе веселились мужчины.

Что за повод для праздника, Курбан Омаров предпочел не уточнять. Зато он поделился снимком, на котором запечатлен в компании красавицы блондинки. Курбан и его спутница стоят, прижавшись друг к другу, словно они пара. Не исключено, что на фото — новая избранница Курбана Омарова.

Блондинка облачена в очень смелое платье с открытыми плечами, вырезом на животе и драпировкой.