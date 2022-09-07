Новая невеста Шаляпина пришла в бешенство от сравнения с его бывшей женой: блондинка, но явно моложе

Новая возлюбленная Прохора Шаляпина Ольга Сан взбесилась, когда узнала, что ее сравнивают с умершей женой артиста Татьяной-Клаудией Дэвис.

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Напомним, артист женился на ней в июле прошлого года, а в сентябре уже овдовел. Гражданка Канады не перенесла последствий коронавируса. Спустя уже полгода он закрутил роман с Ольгой Сан, познакомившись с ней в подземном переходе.

Ее часто сравнивают с покойницей фолловеры, ведь обе женщины блондинки. Да и Прохор Шаляпин находит между ними внешнее сходство. Это неизменно выводит из себя его избранницу.