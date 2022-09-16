Новая карьера – новая жизнь: Андрей Губин сменил фамилию

Шоумен Стас Барецкий объявил, что звезда 90-х Андрей Губин возвращается на сцену. Спустя полтора десятилетия затишья певец решился возобновить карьеру, хоть ничто и не предвещало.
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Отныне Губин будет выступать в ином для себя жанре музыки. Кроме того, артист, как оказалось, сменил фамилию и уже в октябре выйдет на сцену.
«Он теперь будет шансонье. Выступать будет под псевдонимом Андрей Губа. Говорит, под Губиным уже не хочет. Будет теперь носить черный костюм, цепочку и кепочку», - объяснил Prozvezd новый сценический образ и псевдоним Барецкий.