«Новая девушка Меладзе»: в Сети обсуждают провокационные кадры

Валерий Меладзе продолжает зарабатывать на корпоративах. Накануне в Сеть слили кадры с репетиции артиста в Монако. Рядом с ним настойчиво крутила фигурой темноволосая бэк-вокалистка.

Фанаты вспомнили, что раньше на месте этой знойной красотки была Альбина Джанабаева. Еще до «ВИА Гры» она была бэк-вокалисткой артиста. Приближенные тогда понимали, что между ними нечто большее, чем просто рабочие отношения.

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