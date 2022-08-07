«Новая девушка Меладзе»: в Сети обсуждают провокационные кадры

Валерий Меладзе продолжает зарабатывать на корпоративах. Накануне в Сеть слили кадры с репетиции артиста в Монако. Рядом с ним настойчиво крутила фигурой темноволосая бэк-вокалистка.
Фанаты вспомнили, что раньше на месте этой знойной красотки была Альбина Джанабаева. Еще до «ВИА Гры» она была бэк-вокалисткой артиста. Приближенные тогда понимали, что между ними нечто большее, чем просто рабочие отношения.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Прошло 20 лет, Альбина давно в статусе законной супруги, родила кучу детей от Меладзе. Так вот. Смотрим на это видео из Монако, где знойная девочка из бэк-вокала настолько горячее молодой Альбины и в таком тесном эмоциональном контакте подпевает, что прям подумалось - а вдруг это новая девушка Меладзе...» - пишет автор телеграм-канала «НеМалахов».
Напомним, недавно Меладзе грозился оставить шоу-бизнес и начать зарабатывать при помощи первого диплома.