Носов сравнил Зеленского с Петрушкой

Призер Олимпиады по дзюдо и депутат Госдумы Дмитрий Носов в эфире программы «Эмпатия Манучи» негативно отозвался о президенте Украины Владимире Зеленском.
«Во всем виноват Зеленский. У меня в этом нет сомнений. Взяли и избрали человека, посмотрев сериал. Это вообще нонсенс. Как можно избрать президентом человека, который не имеет вообще никакого управленческого опыта».
Как отметил Носов, Зеленский словно Петрушка. «Ему дали роль. Он очень хорошо сыграл в сериале. И все за него проголосовали. У нас сложные отношения с Украиной давно. Это факт. Но раньше до такого не доходило. Я уверен, если бы остался Порошенко, то как-то договорились. Надо быть идиотом, чтобы дразнить русского медведя палкой», — заявил Дмитрий Носов.
Напомним, что Дмитрий Носов прославился на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. С тяжелой травмой он смог выиграть бронзовую медаль.