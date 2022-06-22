Носов сравнил Зеленского с Петрушкой

Как отметил Носов, Зеленский словно Петрушка. «Ему дали роль. Он очень хорошо сыграл в сериале. И все за него проголосовали. У нас сложные отношения с Украиной давно. Это факт. Но раньше до такого не доходило. Я уверен, если бы остался Порошенко, то как-то договорились. Надо быть идиотом, чтобы дразнить русского медведя палкой», — заявил Дмитрий Носов.

Напомним, что Дмитрий Носов прославился на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. С тяжелой травмой он смог выиграть бронзовую медаль.

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