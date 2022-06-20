Носить их уже стыдно! Какие джинсы безнадежно устарели в этом году, показал Рогов

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов+» во время модного разбора гардероба участницы проекта нашел джинсы, которые являются ярким антитрендом сезона. При этом героиня купила их всего лишь год назад.

Оказалось, что в этом сезоне носят брюки из денима максимально простые, не усложненные деталями. А на найденной вещице их было слишком много.

«Они несовременные! Смотри, здесь детализация, очень много прострочек, слишком нарядная пуговица, здесь опять пошли прострочки. Слишком много всего! Сейчас вещи должны быть максимально простыми! А это очень сложно!» — пояснил Рогов.