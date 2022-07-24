«Носим с месяца»: Наталья Фриске нарядила дочку Луну в лавандовое боди для летней прогулки

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья с апреля этого года живет в полном ощущении гармонии и счастья.
С тех пор, как ее дочка Луна появилась на свет, Наталья Фриске не перестает радоваться каждому дню, проведенному с малышкой.
Молодая мама делится счастливыми моментами со своей аудиторией и часто показывает крошку Луну в микррблоге.
На этот раз Наталья Фриске запечатлела Луну в момент сбора на летнюю прогулку. Она облачила кроху в боди лавандового оттенка.
«Носим с месяца. Они идеальные, классно так тянутся и модные. Буду еще заказывать», - говорила за кадром Наталья Фриске.
Малышка в этот момент довольно агукала.
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Напомним, дочь Натальи Фриске появилась на свет 8 апреля. Это первый ребенок 36-летней сестры Жанны Фриске.