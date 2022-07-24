«Носим с месяца»: Наталья Фриске нарядила дочку Луну в лавандовое боди для летней прогулки

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья с апреля этого года живет в полном ощущении гармонии и счастья.

С тех пор, как ее дочка Луна появилась на свет, Наталья Фриске не перестает радоваться каждому дню, проведенному с малышкой.

Молодая мама делится счастливыми моментами со своей аудиторией и часто показывает крошку Луну в микррблоге.

На этот раз Наталья Фриске запечатлела Луну в момент сбора на летнюю прогулку. Она облачила кроху в боди лавандового оттенка.

«Носим с месяца. Они идеальные, классно так тянутся и модные. Буду еще заказывать», - говорила за кадром Наталья Фриске.

Малышка в этот момент довольно агукала.