«Носик, глазки - копия мамы»: Арзамасова очаровала трогательным снимком сынишки Левушки от Авербуха

Лиза Арзамасова души не чает в своем первенце — сынишке Левушке. При этом муж «папиной дочки», 48-летний хореограф Илья Авербух, уже говорил о том, что они с Елизаветой не собираются останавливаться на одном ребенке. Постановщик ледовых шоу не прочь обзавестись и лапочкой-дочкой.

В одном из интервью Авербух дал понять, что все сложности с заботой о малыше легки на плечи его жены. И Елизавета прекрасно справилась с этим. Такой заботливой мамы, как дал понять Илья Изяславич, он еще не встречал. И это при том, что Лиза едва ли не вдвое младше мужа.

В свои 27 лет Арзамасова мудра не по годам. И это очень импонирует Авербуху. К тому же Лиза неплохо ладит со своим пасынком Мартином. Первенца постановщику ледовых шоу подарила фигуристка Ирина Лобачева.