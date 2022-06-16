«Носик, глазки - копия мамы»: Арзамасова очаровала трогательным снимком сынишки Левушки от Авербуха

Лиза Арзамасова души не чает в своем первенце — сынишке Левушке. При этом муж «папиной дочки», 48-летний хореограф Илья Авербух, уже говорил о том, что они с Елизаветой не собираются останавливаться на одном ребенке. Постановщик ледовых шоу не прочь обзавестись и лапочкой-дочкой.
В одном из интервью Авербух дал понять, что все сложности с заботой о малыше легки на плечи его жены. И Елизавета прекрасно справилась с этим. Такой заботливой мамы, как дал понять Илья Изяславич, он еще не встречал. И это при том, что Лиза едва ли не вдвое младше мужа.
В свои 27 лет Арзамасова мудра не по годам. И это очень импонирует Авербуху. К тому же Лиза неплохо ладит со своим пасынком Мартином. Первенца постановщику ледовых шоу подарила фигуристка Ирина Лобачева.
Сынишка Лизы Арзамасовой — Левушка. Фото: соцсети
Кстати, поклонники не раз подмечали, что сын Лизы Арзамасовой — ее точная копия.
«Носик, глазки — копия мамы», «От отца вообще ничего не взял», «Так похож на Лизу в детстве», «Под копирку! Точь-в-точь Лиза», «Круто! Такой очаровательный малыш», «Мальчишка у них классный получился», «Какой уже большой», «Крепыш», — написали фолловеры.
Сыну Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха исполнилось 10 месяцев. Левушка при этом выглядит совсем как годовалый малыш. Он очень смышленый и любознательный.
Смотрите также
Еще больше в Telegram
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.