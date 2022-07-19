«Носик ее и пухлые губы»: сын Жанны Фриске стал копией своей мамы

Дмитрий Шепелев наконец-то позволил своим поклонникам рассмотреть своего сына Платона от Жанны Фриске.

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Ведущий, конечно, и раньше уже выкладывал кадры с наследником, но на этот раз он виден в анфас и настолько крупно, чтобы понять, что мальчик становится копией своей матери.

«Платон сильно на Жанну похож. Носик ее и пухлые губы», «Как будто Жанна передо мной», «Боже, как стал на мать похож! Будто Жанна маленькая!» — комментировали обнародованное видео поклонники Фриске и Шепелева.

Отметим, что Жанна Фриске умерла, когда Платону было всего два годика. Сейчас ему девять, и он всерьез увлекся музыкой, мечтает свое будущее связать со сценой.