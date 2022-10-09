«Нос стал длиннее, а щеки сдулись»: как Рита Агибалова выглядела на «Дом-2» и какой стала сейчас

Одной из самых юных участниц проекта «Дом-2» стала Рита Агибалова. Когда девушка появилась на телестройке ей было всего 17 лет. На кастинг Рита пришла в далеком 2008 году вслед за старшей сестрой Ольгой. Юной красотке повезло, она получила заветный пропуск на ТВ, официально став участницей «Дома-2». Однако случилось это уже после того, как Рита отметила свое совершеннолетие.

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Сейчас Рите 32 года. Она больше не та юная малышка, которая щеголяла по телестройке. Да и внешность Агибаловой претерпела некоторые метаморфозы. Однако связаны такие перемены скорее с возрастом. Из пухлощекой девчушки с иссиня-черными волосами Рита превратилась в миловидную красотку.