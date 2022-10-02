«Нос, как у Майкла Джексона»: неузнаваемая после пропажи Лобода ошарашила публику

Певица Светлана Лобода после февральский событий устроила публичную истерику со слезами. А потом надолго пропала. Оказалось, что артистка занималась переездом и устройством своей жизни на территории Европы.
Теперь звезда вновь пытается возобновить карьеру, сменив имидж. Она стала намного проще выглядеть, отказавшись от наращенных ресниц, волос и ногтей. Порой на ней не видно даже макияжа.
Поклонники также заметили и другие изменения в лице Светланы Лободы. Например, фолловеры обнаружили, что нос артистки заострился, сделав ее образ неузнаваемым.
«Нос, как у Майкла Джексона», «А что с носом?» «Фотошоп или переделка?» - пишут в Сети люди.
Светлана Лобода. Фото: соцсети