«Нос, как у Майкла Джексона»: неузнаваемая после пропажи Лобода ошарашила публику

Светлану Лободу с новой внешностью народ не хочет воспринимать.
Светлана Лобода.

Светлана Лобода. Фото: соцсети

Певица Светлана Лобода после февральский событий устроила публичную истерику со слезами. А потом надолго пропала. Оказалось, что артистка занималась переездом и устройством своей жизни на территории Европы.

Теперь звезда вновь пытается возобновить карьеру, сменив имидж. Она стала намного проще выглядеть, отказавшись от наращенных ресниц, волос и ногтей. Порой на ней не видно даже макияжа.

Поклонники также заметили и другие изменения в лице Светланы Лободы. Например, фолловеры обнаружили, что нос артистки заострился, сделав ее  образ неузнаваемым.

«Нос, как у Майкла Джексона», «А что с носом?» «Фотошоп или переделка?» - пишут в Сети люди.

Светлана Лобода. Фото: соцсети

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