«Нос, как у Майкла Джексона»: неузнаваемая после пропажи Лобода ошарашила публику

Теперь звезда вновь пытается возобновить карьеру, сменив имидж. Она стала намного проще выглядеть, отказавшись от наращенных ресниц, волос и ногтей. Порой на ней не видно даже макияжа.

Поклонники также заметили и другие изменения в лице Светланы Лободы. Например, фолловеры обнаружили, что нос артистки заострился, сделав ее образ неузнаваемым.