«Нормальный товарищ… Вместе выпивали»: Стас Барецкий – о блогере, которого подозревают в убийстве подруги

Одного из друзей шоумена Стаса Барецкого, блогера Сергея П., подозревают в преступлении – убийстве 18-летней девушки. Барецкий рассказал, что он об этом думает:

«Нормальный товарищ, давно его знаю. <…> Я так скажу, что в этой жизни я уже ничему не удивляюсь. Все может быть. А так, он вполне себе адекватный. Мы с ним много видео снимали, работали, вместе выпивали. То есть вполне себе», - сказал шоумен и добавил, что при необходимости готов помочь приятелю, оплатив услуги адвоката.

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Как сообщали СМИ, 18-летнюю подругу Сергея П. нашли убитой в Балашихе, ей были нанесены множественные ножевые ранения. Позднее стали известны подробности их отношений, было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется следствие, сообщает Телеканал «360».

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