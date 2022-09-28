«Он нормально себя чувствовал»: друг Бориса Моисеева рассказал о встрече с ним за день до смерти

Накануне, 27 сентября, не стало известного артиста Бориса Моисеева. 68-летний певец и балетмейстер скончался в своей квартире от последствий перенесенных инсультов.

Последним, кто видел его живым, стал арт-директор знаменитости и его друг Сергей Горох.