«Он нормально себя чувствовал»: друг Бориса Моисеева рассказал о встрече с ним за день до смерти

Накануне, 27 сентября, не стало известного артиста Бориса Моисеева. 68-летний певец и балетмейстер скончался в своей квартире от последствий перенесенных инсультов.
Последним, кто видел его живым, стал арт-директор знаменитости и его друг Сергей Горох.
«Последний вечер, когда я был у него, видел его – это 26 сентября. Он нормально себя чувствовал. Конечно, насколько это возможно. Конечно, три инсульта дали о себе знать. Частично нарушена была моторика…» - поделился Сергей Горох в программе Андрея Малахова «Малахов» на телеканале «Россия-1».
Сергей Горох на шоу «Малахов». Фото: кадр программы
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Именно Сергей Горох обнаружил тело Бориса Моисеева, когда пришел навестить его во вторник, 27 сентября.
«Обычно приезжал часа в четыре, а 27 сентября как чувствовал поехал пораньше – около двух часов дня. Открыл дверь и в коридоре не услышал привычного: «Привет!» Прохожу и вижу Боря лежит на диване — укрылся, открыты глаза. Думал - нехорошо ему стало. Подошел, взял его за руку… и понял, что его уже нет…» - рассказал Сергей Горох.