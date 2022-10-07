«Нормально для недоразвитого»: экс-муж Пеговой наконец-то понял, как предал ее с ребенком

Ирина Пегова до сих пор не хочет разговаривать о своем прошлом браке с Дмитрием Орловым, хотя публике они казались идеальной парой. Артисты прожили вместе 6 лет, воспитывают общую дочь Татьяну.

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Но оказалось, что Бог им давал еще одного ребенка, до дочери. Однако плод замер под сердцем Ирины Пеговой, когда ему было три месяца, и прекратил развитие.

Тогда вместо того чтобы поддержать супругу Дмитрий Орлов обвинил ее в потере ребенка, сейчас актер понял, каким глупым и жестоким был его поступок, в чем признался на шоу «Судьба человека» канала «Россия 1».