«Нормально для недоразвитого»: экс-муж Пеговой наконец-то понял, как предал ее с ребенком

Ирина Пегова до сих пор не хочет разговаривать о своем прошлом браке с Дмитрием Орловым, хотя публике они казались идеальной парой. Артисты прожили вместе 6 лет, воспитывают общую дочь Татьяну.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Но оказалось, что Бог им давал еще одного ребенка, до дочери. Однако плод замер под сердцем Ирины Пеговой, когда ему было три месяца, и прекратил развитие.
Тогда вместо того чтобы поддержать супругу Дмитрий Орлов обвинил ее в потере ребенка, сейчас актер понял, каким глупым и жестоким был его поступок, в чем признался на шоу «Судьба человека» канала «Россия 1».
«Это было нормально для недоразвитого мужчины, которого, увы, отец не успел научить, как себя вести. Мне пришлось всему этому учиться через опыт», — честно признался Орлов.