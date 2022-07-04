Норкин развеселил зрителей пикантным анекдотом о профессоре-еврее

В эфире программы «Место встречи» популярный телеведущий Андрей Норкин рассмешил присутствующих удачной шуткой: он рассказал анекдот про еврейского профессора, который продолжает вести лекцию, не замечая собственной расстегнутой ширинки. Когда же один из студентов решился обратить внимание педагога на этот досадный просчет, то получил от профессора неожиданную отповедь.

«Молодой человек, в этом ничего страшного нет. Вы, видимо, не знакомы с обычаем, который есть у евреев. Если в доме покойник — двери должны быть распахнуты настежь», — ответил профессор, нисколько не смутившись.

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Зрители, услышав анекдот от Норкина, были в восторге, сообщает издание РИА ФАН.

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