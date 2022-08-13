«Номер стоит три сотни тысяч рублей»: Миро похвалила укатившую в отпуск Собчак

Лена Миро прокомментировала роскошный отпуск Ксении Собчак, улетевшей во Францую и поселившейся в элитном пятизвездочном отеле Hotel du Palais Biarritz.
Блогерша напомнила, что сначала гостиница был дворцом, который Наполеон III построил для своей супруги Евгении.
«Номер в Hotel du Palais Biarritz стоит три сотни тысяч рублей в сутки», — отметила Лена на сайте lena-miro.ru.
Миро не стала критиковать траты Собчак и даже похвалила звезду, возмущенную новостями на тему запрета выдачи виз росииянам для поездок в Европу.
«Когда права — тогда права, и я похвалю», — подытожила журналистка.
Напомним, Собчак путешествует по Европе с сыном Платоном. Сначала телеведущая побывала в Италии, а затем перебралась во Францию.