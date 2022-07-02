Ноги мамины: Орбакайте в платье оверсайз предстала с повзрослевшей дочкой на шопинге в Париже

Кристина Орбакайте является дочка Аллы Пугачевой. Она пошла по стопам мамы и построила карьеру на сцене. Также Кристина снимается в кино и играет в театре.
За минувший год она успела возобновить гастроли и сняться в продолжении сериала «Тест на беременность». Звезда не так давно отметила свое 51-летие.
Орбакайте не скрывает, что любит проводить время с семьей. Этим летом она приехала во Францию, где много гуляет с дочкой Клавдией. Также с ней был сын Дени Байсаров от прошлых отношений. Артистка побывала в отдаленных уголках страны и ела устрицы на морском побережье.
А теперь Кристина предстала с дочкой в бутике Dior. Она щегольнула в платье оверсайз с цветочным принтом. Наряд скрыл ее фигуру. А вот Клавдия отметилась в шортах-бермудах и желтом кардигане. Она заметно подросла.
Они прошлись по бутику Dior. Кристина с интересом разглядывала новые сумочки. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистки и поразились тому, как выросла ее наследница.
«Какие классные», «Ого, какие у Клавы длинные ноги», «Просто шикарно выглядите», «Две красавицы», «Ножки у нее вами, длинные и стройные», «До чего яркие и стильные», «Ох, вы точно не ушли без покупок», — стали писать подписчики.
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