Ноги мамины: Орбакайте в платье оверсайз предстала с повзрослевшей дочкой на шопинге в Париже

Кристина Орбакайте является дочка Аллы Пугачевой. Она пошла по стопам мамы и построила карьеру на сцене. Также Кристина снимается в кино и играет в театре.

За минувший год она успела возобновить гастроли и сняться в продолжении сериала «Тест на беременность». Звезда не так давно отметила свое 51-летие.