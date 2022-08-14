«Ноги, как у Пугачевой!»: изменившуюся Нетребко в платье оттенка латте увидели на улице

Анна Нетребко путешествует по Европе, на этот раз оперная дива засветилась в Италии в Вероне. Звезда здесь провела концерт и заодно отдохнула.
В качестве прогулочного лука Анна Нетребко выбрала платье оттенка латте с кружевом и воланами. В комплект с ним знаменитость примерила соломенную шляпку и трендовые мюли.
Поклонники Нетребко заметили, что их любимица заметно постройнела, особенно похудели ноги, которые Анна открыла публике.
Анна Нетребко. Фото: соцсети
«Похудела! Ноги, как у Пугачевой тоненькие!», «Стройна и хороша!», «Хорошеете, Анна! Отдых на пользу!» - восхитились почитатели.