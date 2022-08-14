«Ноги, как у Пугачевой!»: изменившуюся Нетребко в платье оттенка латте увидели на улице

Анна Нетребко путешествует по Европе, на этот раз оперная дива засветилась в Италии в Вероне. Звезда здесь провела концерт и заодно отдохнула.

В качестве прогулочного лука Анна Нетребко выбрала платье оттенка латте с кружевом и воланами. В комплект с ним знаменитость примерила соломенную шляпку и трендовые мюли.

Поклонники Нетребко заметили, что их любимица заметно постройнела, особенно похудели ноги, которые Анна открыла публике.