Ночные кадры: Юлия Михалкова в прозрачном комплекте засветила свои прелести перед камерой

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова поделилась порцией новых фотографий из своей недавней фотосессии в сумерках. Экс-звезда «уральских пельменей» любит побудоражить подписчиков, и выбирает довольно провокационные образы или ракурсы, которые, стоит признать, очень нравятся публике в Сети.

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На этот раз красавица предстала в ночи в прозрачном комплекте, сквозь который просвечивал лиф на тонюсеньких лямках и трусики с завышенной талией. Михалкова красиво позировала на фоне отголосков заката, демонстрируя всю красоту своей стройной фигуры. Подписчики пришли в восторг, усыпав свою любимую актрису комплиментами.