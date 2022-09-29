«Ночами сидел возле него и судно выносил»: Азиза заступилась за директора Моисеева

Родной брат Бориса Моисеева, Маркс Толкач, уверен, что к смерти певца причастен его директор Сергей Горох. По мнению родственника, помощник оградил артиста от публики и близких, чтобы присвоить себе наследство.
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Азиза, которая много лет близко дружила с Моисеевым, опровергла домыслы. Она заверила, что Горох хорошо ухаживал за своим подопечным и ничего не требовал взамен.
«Горох — единственный человек, который остался рядом с Борей, когда с ним случилась беда. Он, когда у Бори случился инсульт, днями и ночами сидел возле него и судно выносил. Он был предан Боре, хотя не был ему родственником по крови», — заявила певица в беседе с Prozvezd.
Азиза отметила, что до последнего дня общалась с Моисеевым. По ее словам, несмотря на болезнь, артист всегда пребывал в хорошем расположении духа и совсем не был похож на затворника.