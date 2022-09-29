«Ночами сидел возле него и судно выносил»: Азиза заступилась за директора Моисеева

Родной брат Бориса Моисеева, Маркс Толкач, уверен, что к смерти певца причастен его директор Сергей Горох. По мнению родственника, помощник оградил артиста от публики и близких, чтобы присвоить себе наследство.

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Азиза, которая много лет близко дружила с Моисеевым, опровергла домыслы. Она заверила, что Горох хорошо ухаживал за своим подопечным и ничего не требовал взамен.