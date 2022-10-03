Но жила бедно: сколько платили Брежневой в «ВИА Гре» до замужества с Меладзе

По его заверениям, за один лишь корпоратив с ними платили по 25 тысяч евро. Однако им оставались сущие копейки: почти все уходило продюсеру Константину Меладзе.

«Миллиардеры готовы были платить любые деньги, чтобы на их яхтах пели эти красотки. Да не то, чтобы пели, а как в том анекдоте: «Ты просто ходи», — сказал Лавров.

Он утверждает, что певиц специально для этого набирали из бедных семей, гонорар им вполне подходил. Артистки ездили экономклассом, одевались в обычные дешевые тряпки вне сцены, и их на тот момент все устраивало.