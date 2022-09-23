Но не ведущим: спустя полгода Александр Масляков возвращается на игры КВН

80-летний Александр Масляков появится в КВН в ближайшей игре. Возвращения ведущего поклонники шоу ждали с февраля, однако сейчас создатель игр предстанет в ином для себя статусе.

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Как оказалось, Масляков-старший займет кресло члена жюри в игре, которую покажут на Первом канале 24 сентября. Об этом рассказал сын телеведущего, Александр Масляков – младший.

«Александр Васильевич будет в жюри», — подтвердил сын Маслякова сайту ТАСС.

Масляков с февраля по состоянию здоровья не мог сниматься в шоу. Вместо него игры вели экс-звезды КВН и знаменитые телеведущие Андрей Бурковский, Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев и другие.