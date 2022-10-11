«Никуда она не денется»: Миро не поверила в эмиграцию Собчак

На днях в Сети появились слухи о том, что Ксения Собчак перебралась в Турцию. Многие пользователи поспешили раскритиковать телеведущую, а вот Лена Миро не поверила в ее эмиграцию.
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По мнению блогерши, звезда не будет покидать Россию, поскольку планирует и дальше зарабатывать в ней деньги.
«Ксения пытается усидеть на двух стульях. Ни нашим, ни вашим. Балансируя в такой неудобной позе, она не делает заявления, которые могут испортить ей будущее», — написала Лена на сайте lena-miro.ru.
Миро предположила, что Собчак еще не накопила такую сумму, чтобы обеспечить себе безбедное будущее в чужой стране. Поэтому пока теледива придется остаться на родине, где она успешна и популярна.
«Очевидно, что если Ксения свалит, ей придется тратить деньги до конца жизни, а не зарабатывать. Учитывая, что ей не 70 лет, такая перспектива выглядит сомнительной. Так что никуда Собчак не денется», — подытожила блогерша.