«Никуда она не денется»: Миро не поверила в эмиграцию Собчак

На днях в Сети появились слухи о том, что Ксения Собчак перебралась в Турцию. Многие пользователи поспешили раскритиковать телеведущую, а вот Лена Миро не поверила в ее эмиграцию.

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По мнению блогерши, звезда не будет покидать Россию, поскольку планирует и дальше зарабатывать в ней деньги.