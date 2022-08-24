«Он никуда не уезжает»: Пригожин назвал Шевчука настоящим мужчиной

Продюсер восхитился действиями артиста.
Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press

В середине мая лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук высказался в адрес России. Однако после этого артист никуда не уехал, чем восхитил Иосифа Пригожина. Он назвал Шевчука настоящим мужчиной.

«Тут надо понимать, что Шевчук высказал свое мнение, находясь в России. Он не покинул Родину, он мужчина. И неважно, кто и что про него говорит. Он живет в своей стране, он никуда не уезжает, и он высказывается, пусть это и не всем нравится, тоже в России. Тут самое главное, что каждый конкретный человек предлагает обществу взамен», — заявил Пригожин NEWS.ru.

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Напомним, ранее стало известно, что Юрий Шевчук за свои высказывания заплатит административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Юрий Шевчук. Фото: Global Look Press

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