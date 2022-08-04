Никуда не уехала: Татьяна Тарасова побывала на тренировке группы Этери Тутберидзе

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что прославленный тренер Этери Тутберидзе уехала в США, где живет и тренируется ее дочь.
Однако тренер опровергла эту новость, разместив в микроблоге видео с тренировке на катке в Москве.
А затем нахождение в столице Этери Тутберидзе подтвердила ее коллега, известный тренер Татьяна Тарасова.
«Сегодня, как и обещала, побывала на тренировке группы Этери Тутберидзе. Готовимся к сезону», — сообщила Татьяна Тарасова в микроблоге.
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Поклонники двух звезд льда признались, что рады видеть великих тренеров вместе.
«Какое счастье видеть вас, Татьяна Анатольевна, а слышать ваши ценные замечания, советы — одно удовольствие! Спасибо вам за ваш профессионализм!», «Два великих тренера», «Любимые. Непревзойденные», — высказались в Сети.