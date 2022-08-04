Никуда не уехала: Татьяна Тарасова побывала на тренировке группы Этери Тутберидзе

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что прославленный тренер Этери Тутберидзе уехала в США, где живет и тренируется ее дочь.

Однако тренер опровергла эту новость, разместив в микроблоге видео с тренировке на катке в Москве.

А затем нахождение в столице Этери Тутберидзе подтвердила ее коллега, известный тренер Татьяна Тарасова.