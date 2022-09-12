«Никуда не уедет, она наша»: Лолита – про отъезд Пугачевой из России

Примадонна в конце лета вернулась в Россию и, якобы, готовится к эмиграции.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Возвращение Аллы Пугачевой в Россию спустя почти полгода ее отсутствия продолжают обсуждать в тусовке. Блогер Рустам Солнцев, например, убежден, что Примадонна вернулась, чтобы решить вопросы с имуществом, а по их завершении – снова уехать, и уже навсегда.

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А вот певица Лолита не сомневалась в Примадонне. Она верила, что артистка вернется, и убеждена, что останется в России, никуда уже больше не уедет.

«Я и не сомневалась, что она вернется. Я сомневалась только в том бреде, который писали. Вот, мол, Борисовна уехала. Да она всю жизнь ездила в Израиль и в Прибалтику, в тот климат, который ей нужен по сердцу. Каждый год ездила, а сейчас раздули. Но Пугачева точно никуда не уедет, она наша», - рассказала «Комсомольской правде» артистка.

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