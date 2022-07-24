«Никто у них ничего не отнимал»: против Пугачевой и Галкина нет никаких гонений

Эдгард Запашный высказался о дальнейшей судьбе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Он полагает, что знаменитости могут спокойно возвращаться домой, никто им ничего плохого не сделает.

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Алла Борисовна вообще никак себя не проявляла за границей, здесь ее любят и с радостью примут назад.

Максим Галкин, конечно, был резок в своих высказываниях и может потерять поклонников, но никаких законных гонений на него нет.

«Они граждане страны. Никто у них ничего не отнимал. Против них не применено никаких санкций. Захотят – вернутся. Не захотят – не вернутся», - сказал Эдгард Запашный.

Источник: ural.kp.ru.