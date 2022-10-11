«Никто расследовать не будет»: Разина призвали оставить в покое мертвого Шатунова

Продюсер уверен, что артиста убили.
Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

На днях Андрей Разин выступил с громким заявлением, касающимся смерти Юрия Шатунова. Продюсер заявил, что артиста свел с могилу директор Аркадий Кудряшов, заставляя работать на износ.

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Шоумен обратился в прокуратуру и попросил расследовать гибель экс-солиста «Ласкового мая». 

По мнению адвоката Андрея Алешкина, Разин делает громкие заявления ради пиара.

«Слава Шатунова не дает покоя. Никто ничего расследовать не будет, какую бы глупость кто не писал», — высказался юрист в беседе с «Экспресс-газетой».

Также Алешкин прокомментировал судебное решение, касающееся прав на песни Шатунова. По его мнению, попытки Разина оспорить его не увенчаются успехом.

«В жалобе будет отказано. Права останутся у семьи. У Разина не будет прав на песни, и ему нужно уже смириться», — подытожил адвокат.

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