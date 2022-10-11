«Никто расследовать не будет»: Разина призвали оставить в покое мертвого Шатунова

Также Алешкин прокомментировал судебное решение, касающееся прав на песни Шатунова. По его мнению, попытки Разина оспорить его не увенчаются успехом.

«В жалобе будет отказано. Права останутся у семьи. У Разина не будет прав на песни, и ему нужно уже смириться», — подытожил адвокат.