«Никто никуда не поедет»: Губерниев заявил, что процесс отстранения россиян в спорте зашел слишком далеко

Как отметил Губерниев, сегодня надо по максимуму уделить внимание детскому спорту, платить достойные зарплаты тренерам, поддерживать спорт высших достижений. Кроме того, он призвал вести диалог с международными институтами насколько это возможно в нынешних условиях, сообщает «АиФ».

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Напомним, что недавно лыжник Александр Большунов выразил надежду о допуске россиян до чемпионата мира по лыжным гонкам в следующем году. Он рассчитывает выступить на турнире.