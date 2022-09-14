«Никто никуда не поедет»: Губерниев заявил, что процесс отстранения россиян в спорте зашел слишком далеко

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что многие российские спортсмены пребывают в счастливом неведении относительно своих перспектив выступить на международных соревнованиях.
«Подозреваю, что никто никуда в ближайшее время не поедет. Процессы отстранения наших спортсменов зашли достаточно далеко. Поэтому еще раз повторю: надо больше думать о себе. Немцы как-нибудь перезимуют, и норвежцы не пропадут. А мы должны пытаться минимизировать эффект от спортивных санкций, не допустить деградации».
Как отметил Губерниев, сегодня надо по максимуму уделить внимание детскому спорту, платить достойные зарплаты тренерам, поддерживать спорт высших достижений. Кроме того, он призвал вести диалог с международными институтами насколько это возможно в нынешних условиях, сообщает «АиФ».
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Напомним, что недавно лыжник Александр Большунов выразил надежду о допуске россиян до чемпионата мира по лыжным гонкам в следующем году. Он рассчитывает выступить на турнире.