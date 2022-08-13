«Никто не знает, насколько хорошо или плохо они разошлись»: Крайнова – о расставании Брежневой и Меладзе

При этом Крайнова выразила уверенность, что Меладзе не запретит своей бывшей жене петь песни, которые в разные годы для нее написал. Скорее всего, Брежнева будет самостоятельно организовывать концерты, сообщает eg.ru.

«Костя будет не против, чтобы она пела все песни, хотя никто не знает, насколько хорошо или плохо они разошлись. Теперь будем ждать дальнейшего сериала: что же произойдет с карьерой Брежневой. А произойти может что угодно», - заметила Настя Крайнова.

Напомним, что Вера Брежнев и Константин Меладзе, по слухам, расстались. Они уже очень давно не выкладывают совместных фотографий в Сети и не появляются на публике.