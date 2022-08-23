«Никто не хочет связываться»: «Сплин» после скандального заявления останется без концертов

Группа «Сплин» выступила в Воронеже со скандальным заявлением, поддержав звезд, которые сбежали из России. После этого многие зрители встали и вышли из зала.

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Политик Роман Худяков считает, что артисты поставили на своей карьере крест – за границей они никому не нужны, а здесь на них просто не будут приходить.

Он рассказал в своем телеграме, что поговорил по этому поводу с концертным директором, который заверил, что никаких «черных списков» в стране нет, однако есть «самоцензура». На концертах таких музыкантов может произойти все, что угодно.