«Никто ее не тронет»: Соседов не верит, что Пугачеву признают иноагентом

В шоу-бизнесе не утихают обсуждения скандального заявления Аллы Пугачевой, попросившей Министерство юстиции РФ присвоить ей статус иноагента.

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По мнению Сергея Соседова, певица позволяет себе такие высказывания, поскольку знает, что останется безнаказанной.