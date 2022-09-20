«Никто ее не тронет»: Соседов не верит, что Пугачеву признают иноагентом

По мнению музыкального критика, Примадонна ведет себя так, зная о своей безнаказанности.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

В шоу-бизнесе не утихают обсуждения скандального заявления Аллы Пугачевой, попросившей Министерство юстиции РФ присвоить ей статус иноагента. 

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По мнению Сергея Соседова, певица позволяет себе такие высказывания, поскольку знает, что останется безнаказанной.

«Никто не тронет, что бы она ни говорила. Она это понимает, поэтому и так ведет себя. Никто ее иноагентом не объявит, это абсолютно очевидно», — поделился музыкальный критик.

Соседов не поверил в патриотические порывы Аллы Борисовны, заверив, что артистку всегда интересовали только карьера, деньги и самореклама.

«А вообще, конечно, на старости лет так обо....! Это же суметь надо», — жестко подытожил Сергей в беседе с PROZVEZD.

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