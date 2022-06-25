«Никому там не нужны»: Пенкин объяснил, почему не уезжает из России

Как отметил Пенкин, он не знает российских артистов, которые остались бы жить за рубежом и разбогатели. При этом он заметил, что не имеет в виду оперных и балетных прим. В России, как сказал Пенкин, у него нет конкурентов. Сам он занял свою нишу, в которой комфортно себя чувствует, сообщает «СтарХит».

Напомним, что у Сергея Пенкина нет звания заслуженного или народного артиста России. Сам он уже давно по этому поводу не расстраивается.

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