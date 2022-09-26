«Никому нет дела до нее»: звезда «Битвы экстрасенсов» раскрыла причины демонстративного поведения Аллы Пугачевой

Звезда шоу «Битвы экстрасенсов», экстрасенс Кажетта Ахметжанова дала свой прогноз на будущее певицы Аллы Пугачевой.

По мнению ясновидящей, Алле Пугачевой очень не нравится, что ее начали забывать в России. Именно поэтому она вернулась в страну и начала делать громкие заявления.

«Казалось, все мы уже прощались с Примадонной и Галкиным*, но пришлось снова с ними столкнуться. Сейчас, когда идут сложные события, вообще никому нет дела до Пугачевой с ее признаниями о том, что она хочет стать иноагентом. По сути ее начали забывать. Нет ничего сверхъестественного в том, что она уехала за границу. Примадонна думала, надеялась, мол, там будет пользоваться популярностью, будет нужна кому-то. Но в целом наши звезды не добьются там славы», — высказалась Кажетта Ахметжанова.

Напомним, на днях Алла Пугачева открыто обратилась в Минюст РФ с просьбой признать ее иноагентом, как и мужа. Затем Аллу Борисовну в дерзком наряде видели в гостях у Игоря Николаева. Примадонна в компании друзей выглядела очень счастливой.

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*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

По материалам «СтарХит»