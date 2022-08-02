«Никому не мешаем, никого не пугаем»: ведущий «Дома-2» Черкасов показал, чем занимается в День ВДВ

Экс-участник, а ныне ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов имеет непосредственное отношение ко Дню ВДВ.
Черкасов — военный, офицер ВДВ. В микроблоге он рассказал, как отмечают свой праздник настоящие десантники.
В этот день Андрей Черкасов, по традиции, совершает очередной прыжок с парашютом, парится в бане с бывшими сослуживцами и усаживается с ними за праздничный стол.
И никакого дебоша, а тем более купания в фонтанах!
«Любимый сердцу праздник! С днем ВДВ! Всех, кто служил, кто служит в доблестных десантных войсках! P.S. Пьяный десантник в фонтане — это глупый стереотип. В этот день мы прыгаем с парашютом, встречаемся с товарищами за столом. Отдыхаем на природе, в баньке. Никому не мешаем, никого не пугаем. Мир вашему дому», — написал в микроблоге Андрей Черкасов.
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Напомним, на днях Андрей Черкасов и его жена вернулись с Мальдив, где отдыхали без сына и провели несколько чудесных и наполненных романтикой дней.