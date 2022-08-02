«Никому не мешаем, никого не пугаем»: ведущий «Дома-2» Черкасов показал, чем занимается в День ВДВ

Экс-участник, а ныне ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов имеет непосредственное отношение ко Дню ВДВ.

Черкасов — военный, офицер ВДВ. В микроблоге он рассказал, как отмечают свой праздник настоящие десантники.

В этот день Андрей Черкасов, по традиции, совершает очередной прыжок с парашютом, парится в бане с бывшими сослуживцами и усаживается с ними за праздничный стол.

И никакого дебоша, а тем более купания в фонтанах!