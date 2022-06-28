«Никому не говорила об этом»: Айрленд Болдуин призналась, что была изнасилована в юные годы

На фоне того, как в Америке разгорелся скандал из-за отмены федеральной протекции абортов, дочь актеров Алека Болдуина и Ким Бейсингер — 26-летняя Айрленд Болдуин — неожиданно призналась, что ранее была изнасилована.

Модель вышла в TikTok и поделилась смелыми откровениями.

«Я делюсь своей историей только сейчас, потому что хочу, чтобы другие женщины чувствовали поддержку и любовь, хотят они поделиться своей собственной историей или нет, — сказала Айрленд. — Я здесь (в социальной сети. — Прим. авт.) не для того, чтобы рассказывать эту историю, но меня изнасиловали, когда я была подростком, и я была в полном бессознательном состоянии, когда это произошло, и это изменило ход всей моей жизни». «Я никогда никому не говорила об этом в течение многих лет. Единственным человеком, который знал, была медсестра, лечившая меня вскоре после этого. И я даже не сказала своему парню в то время. Ни моим родителям. Никому».

Девушка призналась, что пыталась всячески отвлечься от своей травмы. Ходила на вечеринки, напивалась, заводила новые токсичные отношения, занималась самолечением.

«Увидев, как многие другие смелые женщины делятся своими историями, я задумалась о том, какой была бы моя жизнь, если бы я забеременела, и если бы мне пришлось воспитывать ребенка во время всего, через что я проходила в то время. Имейте в виду, у меня есть медицинские ресурсы, деньги и поддержка, к которой многие женщины не имеют доступа. Это было бы просто травмирующим и невозможным», — подытожила дочь Алека Болдуина.

Айрленд намекает на то, что без свободы делать аборты изнасилованные девушки будут вынуждены рожать от своих мучителей и жить с этим дальше.

Кстати, певица Мадонна на фоне всей этой ситуации заявила, что она в страхе за судьбу своих дочерей.

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