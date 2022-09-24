Николая Расторгуева на Сахалине встретили караваем с красной икрой

Теплая встреча ждала Николая Расторгуева и группу «Любэ» на острове Сахалин, куда они прилетели с концертом. Едва музыканты сошли с трапа, как им тут же поднесли свежий каравай и целую пиалу красной икры. Встречающие сказали, что икра у них — вместо соли.

Группа «Любэ» в тот же день стала хэдлайнером на празднике, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Музыканты исполнили свои самые народные хиты.

После праздника Расторгуев показал своим подписчикам в соцсети, чем их угощали гостеприимные сахалинцы. На столах были всевозможные суши и роллы, а также мясо крабов.

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