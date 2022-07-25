Николай Дроздов раскрыл секрет всеобщей любви к кошкам

Ученый-зоолог, ведущий популярной передачи «В мире животных» Николай Дроздов приоткрыл завесу тайны над вопросом: почему люди так любят кошек? Этот вопрос он услышал буквально в первые минуты, как только в его руках оказался микрофон: Дроздов стал спикером фестиваля VK Fest.
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«Почему любят котиков? Я тоже люблю. Это уникальное животное. Они думают, что мы какие-то странные, чего-то суетимся. Любовь к животным безусловная. У меня в детстве тоже был кот, он меня согревал», — приводит слова Николая Дроздова издание РИА ФАН.