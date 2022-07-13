Николаев рассказал об отъеме денег после зарубежных гастролей в СССР

По словам композитора, в Союзе действовали особые правила.
Игорь Николаев

Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

Композитор Игорь Николаев заявил, что во времена СССР ездил на гастроли в США и Швецию, однако больших денег не скопил.

«Советская система предполагала тотальный отъем денег у артистов, которые выступали за границей. Мы были обязаны валюту сдавать государству».

Как добавил Николаев, он смог на заграничные гонорары купить себе только маленькую домашнюю музыкальную студию. Композитор заметил, что такой ни у кого в СССР не было, сообщает 7days.ru.

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Напомним, что Игорь Николаев — популярный музыкант и композитор. Он близкий друг певицы Аллы Пугачевой.

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