Николаев рассказал об отъеме денег после зарубежных гастролей в СССР

Композитор Игорь Николаев заявил, что во времена СССР ездил на гастроли в США и Швецию, однако больших денег не скопил.
«Советская система предполагала тотальный отъем денег у артистов, которые выступали за границей. Мы были обязаны валюту сдавать государству».
Как добавил Николаев, он смог на заграничные гонорары купить себе только маленькую домашнюю музыкальную студию. Композитор заметил, что такой ни у кого в СССР не было, сообщает 7days.ru.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что Игорь Николаев — популярный музыкант и композитор. Он близкий друг певицы Аллы Пугачевой.