Николаев рассказал об отъеме денег после зарубежных гастролей в СССР

Как добавил Николаев, он смог на заграничные гонорары купить себе только маленькую домашнюю музыкальную студию. Композитор заметил, что такой ни у кого в СССР не было, сообщает 7days.ru.

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Напомним, что Игорь Николаев — популярный музыкант и композитор. Он близкий друг певицы Аллы Пугачевой.

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