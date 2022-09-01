Николаев обратился к затаившему на него обиду Губину из-за песни Зацепина

Композитор Игорь Николаев в шоу «Фабрика с Яной Чу» предложил зарыть топор войны музыканту Андрею Губину, который обижается уже много лет из-за песни, сочиненной маэстро, — «Ниже ростом только Губин». Ее на четвертой «Фабрике звезд» исполнял музыкант Антон Зацепин.
«Я очень люблю Андрея. В этой песне речь не идет об Андрее Губине, речь идет об Антоне Зацепине, который не комплексует, что он тоже не велик ростом, но зато у него большое чувство любви к девушке».
По словам Николаева, он готов написать Губину песню для примирения. Кроме того, композитор напомнил, что Губин приходил на четвертую «Фабрику звезд». Он пел с Тимати и тем же Зацепиным свой хит «Девушки, как звезды».
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Ранее Губин говорил, что песня в исполнении Зацепина его травмировала. Ему было неприятно слушать это произведение.