Николаев обратился к затаившему на него обиду Губину из-за песни Зацепина

По словам Николаева, он готов написать Губину песню для примирения. Кроме того, композитор напомнил, что Губин приходил на четвертую «Фабрику звезд». Он пел с Тимати и тем же Зацепиным свой хит «Девушки, как звезды».

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Ранее Губин говорил, что песня в исполнении Зацепина его травмировала. Ему было неприятно слушать это произведение.