Никола Пельтц назвала Бекхэмов отличными родственниками на фоне слухов о конфликте со свекровью

Начиная со свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц в апреле 2022 года, вокруг звездной семьи постоянно ходили неприятные слухи о том, что невеста и свекровь никак не могут ужиться друг с другом. Мол, Никола и Виктория находятся в затяжной конфронтации, но не выносят сор из избы, хотя подробности их неприязни нет-нет да прорываются в медиапространство.
В новом интервью 27-летняя Никола в очередной раз заявила, что ее конфликт со звездной свекровью — всего лишь сплетня.
«Они отличные родственники», — сказала девушка о Виктории и Дэвиде Бекхэмах.
Далее она прокомментировала инцидент на свадьбе, с которого и начались тревожные слухи. Мол, невеста должна была пойти к алтарю в платье от Виктории Бекхэм, но в итоге вышла замуж в наряде от Valentino. Публика считает, что именно тогда между молодой актрисой и ее свекровью и пробежала кошка.
«Ну, я планировала надеть свадебное платье от Виктории, и я была очень взволнована возможностью носить дизайн, созданный моей будущей свекровью, — цитирует Николу журнал Grazia. — Я подумала, что это так красиво, такая красивая история».
Дизайн платья невесты по задумке должны были разработать ее мать и подруга-стилист Лесли Фремар.
«Я подумала: «О, это будет так весело. Одна из моих лучших подруг и моя мама». Мы связались, чтобы начать разработку платья, а затем прошло несколько дней, и я ничего не слышала», — вспоминает Никола.
«Виктория позвонила моей маме и сказала, что ее ателье не может сделать это. Итак, я поговорила с мамой и Лесли и подумала: «Ну, к сожалению, это не получится. Так что же делать дальше?»
«Я так долго была поклонницей Valentino и их моды. Мне очень повезло, что я смогла поехать к ним и примерить платье. Вот как на самом деле было».
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Пельтц отметила, что негативные комментарии о том, что она якобы отказалась носить платье Виктории Бекхэм, очень расстроили ее.
«Когда я читаю что-то вроде того, что я никогда не планировала носить это платье, это действительно ранит меня, — призналась девушка. - Я стараюсь не допускать таких слухов, это просто неправда».
А вот, что Никола говорила о своей спокойной семейной жизни с Бруклином Бекхэмом.