Никола Пельтц назвала Бекхэмов отличными родственниками на фоне слухов о конфликте со свекровью

Начиная со свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц в апреле 2022 года, вокруг звездной семьи постоянно ходили неприятные слухи о том, что невеста и свекровь никак не могут ужиться друг с другом. Мол, Никола и Виктория находятся в затяжной конфронтации, но не выносят сор из избы, хотя подробности их неприязни нет-нет да прорываются в медиапространство.

В новом интервью 27-летняя Никола в очередной раз заявила, что ее конфликт со звездной свекровью — всего лишь сплетня.

«Они отличные родственники», — сказала девушка о Виктории и Дэвиде Бекхэмах.

Далее она прокомментировала инцидент на свадьбе, с которого и начались тревожные слухи. Мол, невеста должна была пойти к алтарю в платье от Виктории Бекхэм, но в итоге вышла замуж в наряде от Valentino. Публика считает, что именно тогда между молодой актрисой и ее свекровью и пробежала кошка.