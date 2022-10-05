«Никого не впускаю в семью»: почему Алекса отреклась от звездных друзей

Алекса (Александра Чвикова) по праву считается одной из самых ярких участниц «Фабрики звезд - 4». В нулевых певица была на пике славы, однако потом ее популярность сошла на нет.
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Сейчас 33-летняя артистка посвящает все свободное время мужу, фитнес-тренеру Вячеславу Дайчеву и годовалой дочке Адриане. Алекса не записывает новые треки, не гастролирует и даже не общается со звездными друзьями.
«Не в обиду всем моим знакомым, но моя семья — это моя грааль, которую я оберегаю. Я очень чувствительный человек и никого не впускаю. Самое главное для меня — семья», — поделилась певица в соцсети.
Алекса отметила, что у нее есть узкий круг людей, которым она доверяет. Однако даже они не бывают у нее в гостях.
«Я не из тех, кто устраивает тусовки дома, ведь там место отдыха. Если хочешь встретиться с друзьями — отправляйся в ресторан, на прогулку. Но дом — это очаг, там твоя энергия. Не надо никому отдавать свое личное», — заявила звезда.