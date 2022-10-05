«Никого не впускаю в семью»: почему Алекса отреклась от звездных друзей

Алекса (Александра Чвикова) по праву считается одной из самых ярких участниц «Фабрики звезд - 4». В нулевых певица была на пике славы, однако потом ее популярность сошла на нет.

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Сейчас 33-летняя артистка посвящает все свободное время мужу, фитнес-тренеру Вячеславу Дайчеву и годовалой дочке Адриане. Алекса не записывает новые треки, не гастролирует и даже не общается со звездными друзьями.