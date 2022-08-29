«Никогда в жизни этого не делала»: Лобода пожаловалась, что ей приходится самой убираться и пылесосить

Артистке пришлось распрощаться с привычным образом жизни звезды и попытаться построить свой быт заново, выполняя домашнюю работу. Это приводит в ужас знаменитую блондинку, хотя поначалу даже нравилось.

«Я чувствовала, что я просто вяну, у меня нет энергии, вообще нет сил, и я превращаюсь в женщину, которая с утра до вечера на телефоне, плюс варит еду дома, убирает, пылесосит, чего я никогда в жизни не делала. Последние пять лет так точно», — призналась певица.