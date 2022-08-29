«Никогда в жизни этого не делала»: Лобода пожаловалась, что ей приходится самой убираться и пылесосить

Светлана Лобода с трудом переносит новую жизнь, с котором ей приходится сталкиваться.
Светлана Лобода.

Светлана Лобода. Фото: соцсети

Светлана Лобода призналась на YouTube-канале Ноэ Сулаберидзе, что переживает серьезную апатию после переезда из России в Европу.

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Артистке пришлось распрощаться с привычным образом жизни звезды и попытаться построить свой быт заново, выполняя домашнюю работу. Это приводит в ужас знаменитую блондинку, хотя поначалу даже нравилось.

«Я чувствовала, что я просто вяну, у меня нет энергии, вообще нет сил, и я превращаюсь в женщину, которая с утра до вечера на телефоне, плюс варит еду дома, убирает, пылесосит, чего я никогда в жизни не делала. Последние пять лет так точно», — призналась певица.

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