«Никогда умом не отличалась Алка»: Суханова из «Дома-2» плюнула в Пугачеву после слов о холопах

Экс-участница проекта Элла Суханова отреагировала на высказывание Аллы Пугачевой.
Элла Суханова

Элла Суханова. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова оказалась в числе звезд, осудивших известную певицу Аллу Пугачеву.

Элла Суханова в соцсетях ознакомилась с текстом заявления, которое в своем микроблоге оставила Алла Пугачева. В нем она назвала россиян, имеющих отличную от ее точку зрения, рабами и холопами.

Элла Суханова была возмущена этим посылом. В ответ она эмоционально высказалась об Алле Пугачевой, оставив комментарий в соцсети, назвав Примадонну пренебрежительно Алкой.

«Молчала же и хорошо, нет, полилось говно по трубам. Никогда умом и сообразительностью не отличалась Алка», — написала Элла Суханова.

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Напомним, по некоторым данным, Алла Пугачева на днях вместе с детьми Гарри и Лизой уехала в Израиль. Скандальные публикации в Сети Примадонна размещает уже из-за границы.

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