«Никогда умом не отличалась Алка»: Суханова из «Дома-2» плюнула в Пугачеву после слов о холопах

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова оказалась в числе звезд, осудивших известную певицу Аллу Пугачеву.

Элла Суханова в соцсетях ознакомилась с текстом заявления, которое в своем микроблоге оставила Алла Пугачева. В нем она назвала россиян, имеющих отличную от ее точку зрения, рабами и холопами.

Элла Суханова была возмущена этим посылом. В ответ она эмоционально высказалась об Алле Пугачевой, оставив комментарий в соцсети, назвав Примадонну пренебрежительно Алкой.