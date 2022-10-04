«Никогда умом не отличалась Алка»: Суханова из «Дома-2» плюнула в Пугачеву после слов о холопах

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова оказалась в числе звезд, осудивших известную певицу Аллу Пугачеву.
Элла Суханова в соцсетях ознакомилась с текстом заявления, которое в своем микроблоге оставила Алла Пугачева. В нем она назвала россиян, имеющих отличную от ее точку зрения, рабами и холопами.
Элла Суханова была возмущена этим посылом. В ответ она эмоционально высказалась об Алле Пугачевой, оставив комментарий в соцсети, назвав Примадонну пренебрежительно Алкой.
«Молчала же и хорошо, нет, полилось говно по трубам. Никогда умом и сообразительностью не отличалась Алка», — написала Элла Суханова.
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Напомним, по некоторым данным, Алла Пугачева на днях вместе с детьми Гарри и Лизой уехала в Израиль. Скандальные публикации в Сети Примадонна размещает уже из-за границы.