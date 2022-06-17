«Никогда с ним не работала!»: обозванная грязью Васильева ответила на оскорбления Никоненко

Актриса Татьяна Васильева отреагировала на слова режиссера Сергея Никоненко, назвавшего ее «грязью сплошной». Объяснил такую характеристику кинодеятель тем, что она чуть не кинула его в девяностые годы перед поездкой в Израиль, куда он собирался со своим фильмом «Хочу в Америку». В картине снялась Васильева и, по словам режиссера, захотела единолично представить ее перед публикой.

Васильева ответила, что не понимает, что имеет в виду Никоненко, о какой ее выгоде при таком раскладе идет речь. И в принципе не знает такого режиссера.

«Я вообще не знаю этого Никоненко! И никогда с ним не работала!» — заявила актриса сайту Daily Storm.

А когда ей напомнили, что актриса вообще-то снималась в его фильме «Хочу в Америку», Васильева призналась, что не помнит такого: «Наверное, такой фильм, что я его быстро забыла. Как и режиссера. Они недостойны любых моих слов!».