«Никогда ничего не просите»: как выйти замуж и заслужить уважение мужа, рассказала Сябитова

Роза Сябитова рассказала своим поклонникам, что женщины не должны надеяться на брак по расчету. Дескать, содержанок замуж не берут, поскольку мужчина не чувствует в ней силы, он прекрасно видит, что любовница полностью от него зависит, и пользуется этим.
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Кроме того, сваха посоветовала женщинам, которые хотят создать семью, заниматься своей финансовой независимостью.
«Совет один: «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут».
Если вы станете самостоятельными и независимыми, то вас могут перестать любить, но уважать не перестанут», — заявила Роза Сябитова в своем телеграме.
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