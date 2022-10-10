«Никогда ничего не просите»: как выйти замуж и заслужить уважение мужа, рассказала Сябитова

Кроме того, сваха посоветовала женщинам, которые хотят создать семью, заниматься своей финансовой независимостью.

«Совет один: «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут».

Если вы станете самостоятельными и независимыми, то вас могут перестать любить, но уважать не перестанут», — заявила Роза Сябитова в своем телеграме.

А вы согласны с этим утверждением?