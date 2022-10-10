«Никогда ничего не просите»: как выйти замуж и заслужить уважение мужа, рассказала Сябитова

Роза Сябитова убеждена, что для успешного брака женщина должна сама зарабатывать.
Роза Сябитова.

Роза Сябитова. Фото: Global Look Press

Роза Сябитова рассказала своим поклонникам, что женщины не должны надеяться на брак по расчету. Дескать, содержанок замуж не берут, поскольку мужчина не чувствует в ней силы, он прекрасно видит, что любовница полностью от него зависит, и пользуется этим.

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Кроме того, сваха посоветовала женщинам, которые хотят создать семью, заниматься своей финансовой независимостью.

«Совет один: «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут».

Если вы станете самостоятельными и независимыми, то вас могут перестать любить, но уважать не перестанут», — заявила Роза Сябитова в своем телеграме.

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