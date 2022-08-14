«Никогда нельзя наступать себе на горло»: Маликов сделал заявление на регате радио Monte Carlo

13 августа прошла традиционная Регата Радио Monte Carlo. Она объединила экспертов разных областей и открыла официальную спортивную программу Восточного экономического форума-2022.

Почетными гостями мероприятия стали многие российские селебрити, в том числе Юлия Савичева, Елена Борщева, Елена Ханга. Дмитрий Маликов, в свою очередь, стал одним из спикеров бизнес-сессии. Артист выступил перед публикой с напутственным словом.

«Музыкальный бренды трудно поддаются анализу, здесь высок элемент иррациональности. Ты никогда не знаешь, будет ли успешна новая песня. Но никогда нельзя наступать себе на горло – нужно делать именно то, что нравится тебе. И все, что ты делаешь, надо делать искренне – тогда у твоего творчества найдутся почитатели», — высказался Народный артист РФ.