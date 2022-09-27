«Никогда не забуду»: Алсу рассказала, как Моисеев смешил ее до слез

Борис Моисеев был одним из самых известных артистов. Ему довелось подружиться с Аллой Пугачевой, которая помогла ему стать известным, так как он участвовал в ее шоу. Певец обладает большим количеством наград. 27 сентября Моисеев умер в своей квартире. По словам его арт-директора, артист провел последние свои дни в одиночестве.
Многие коллеги и друзья были поражены тому, что случилось. Выяснилось, что недавно Борис Михалович перенес третий инсульт. Он практически не выходит в свет. Лишь год назад артист был на юбилее Кристины Орбакайте, скрывая лицо под маской.
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Певица Алсу также решила рассказать, каким запомнила Моисеева. Она выложила несколько совместных снимков. Артистка не стала утаивать, что с теплотой относилась к нему.
«Прощай, дорогой Боречка! Никогда не забуду твои удивительные истории, смешные до слез рассказы, громкий заразительный смех, творческие советы, доброту! Уникальный во всем артист и человек! RIP», — написала певица.
Алсу и Борис Моисеев. Фото: соцсети звезды
Напомним, что у Моисеева не было жены и детей. Он жил один, но у него есть старшие братья. Один из них Маркс Толкач уверен, что певца можно было бы уберечь от смерти при должном уходе. Он винит директора артиста в случившемся.